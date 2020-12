மாவட்ட செய்திகள்

இடைத்தரகர்களால் விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும் இழப்புகளை தடுக்கவே வேளாண் சட்டங்கள் பரவாக்கோட்டையில் எல்.முருகன் பேச்சு + "||" + L. Murugan talks at Paravakkottai on agricultural laws to prevent losses to farmers caused by middlemen

இடைத்தரகர்களால் விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும் இழப்புகளை தடுக்கவே வேளாண் சட்டங்கள் பரவாக்கோட்டையில் எல்.முருகன் பேச்சு