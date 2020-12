மாவட்ட செய்திகள்

பழையனூர் கிராமத்தில் ரேஷன்கடையில் தரமற்ற அரிசி வழங்குவதாக பொதுமக்கள் புகார் + "||" + The public complained that the ration shop in Palayanur village was providing substandard rice

