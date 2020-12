மாவட்ட செய்திகள்

36 மீனவர்களை விடுதலை செய்யக்கோரி ராமேசுவரத்தில் 5-வது நாளாக மீனவர்கள் வேலை நிறுத்தம் + "||" + Fishermen strike for 5th day in Rameswaram demanding release of 36 fishermen

36 மீனவர்களை விடுதலை செய்யக்கோரி ராமேசுவரத்தில் 5-வது நாளாக மீனவர்கள் வேலை நிறுத்தம்