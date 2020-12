மாவட்ட செய்திகள்

திருமணம் செய்வதாக கூறி பெண்ணிடம் 25 பவுன் நகை மோசடி செய்தவர் கைது + "||" + Man arrested for swindling 25 pounds worth of jewelery from woman

திருமணம் செய்வதாக கூறி பெண்ணிடம் 25 பவுன் நகை மோசடி செய்தவர் கைது