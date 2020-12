மாவட்ட செய்திகள்

ஆந்திர விவசாயிகள் சாகுபடிக்கு தண்ணீர் எடுப்பது நிறுத்தம்: பூண்டி ஏரிக்கு நீர் வரத்து 660 கன அடியாக அதிகரிப்பு + "||" + Andhra farmers stop pumping water for cultivation: 660 cubic feet increase in water supply to Boondi Lake

ஆந்திர விவசாயிகள் சாகுபடிக்கு தண்ணீர் எடுப்பது நிறுத்தம்: பூண்டி ஏரிக்கு நீர் வரத்து 660 கன அடியாக அதிகரிப்பு