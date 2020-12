மாவட்ட செய்திகள்

திருவோணம் அருகே சாலை வசதி செய்து தரக்கோரி கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு தரையில் அமர்ந்து பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + Public protest sitting on the ground in front of the Collector's Office demanding road facility near Thiruvananthapuram

திருவோணம் அருகே சாலை வசதி செய்து தரக்கோரி கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு தரையில் அமர்ந்து பொதுமக்கள் போராட்டம்