மாவட்ட செய்திகள்

வன்னியர்களுக்கு 20 சதவீதம் தனி இட ஒதுக்கீடு கோரி பேரூராட்சி செயல் அலுவலரிடம் பா.ம.க., வன்னியர் சங்கத்தினர் மனு + "||" + Demanding 20 per cent separate reservation for Vanniyar To the Municipal Executive Officer PMK, VANNIYAR union petition

வன்னியர்களுக்கு 20 சதவீதம் தனி இட ஒதுக்கீடு கோரி பேரூராட்சி செயல் அலுவலரிடம் பா.ம.க., வன்னியர் சங்கத்தினர் மனு