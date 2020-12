மாவட்ட செய்திகள்

அறந்தாங்கி அருகே வாலிபரை வெட்டியவர்களை கைது செய்யக்கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Public road blockade near Aranthangi demanding arrest of those who cut the wall

அறந்தாங்கி அருகே வாலிபரை வெட்டியவர்களை கைது செய்யக்கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல்