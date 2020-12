மாவட்ட செய்திகள்

புதிய வகை கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க கர்நாடகத்தில் இன்று முதல் இரவு நேர ஊரடங்கு முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா அறிவிப்பு + "||" + Prevent the spread of new types of corona virus First night curfew in Karnataka today First-Minister Eduyurappa's announcement

