மாவட்ட செய்திகள்

ஓடும் லாரியில் இருந்து அவிழ்ந்து விழுந்தது: கயிறு இறுக்கி சாலையில் நடந்து சென்ற டிரைவர் சாவு - சிதம்பரத்தில் பரிதாபம் + "||" + From the running truck Fell down Tighten the rope Walked down the road Driver death

ஓடும் லாரியில் இருந்து அவிழ்ந்து விழுந்தது: கயிறு இறுக்கி சாலையில் நடந்து சென்ற டிரைவர் சாவு - சிதம்பரத்தில் பரிதாபம்