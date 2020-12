மாவட்ட செய்திகள்

7-வது பொருளாதார கணக்கெடுப்பின் போது பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் - கலெக்டர் வேண்டுகோள் + "||" + During the 7th Economic Survey The public must cooperate fully - Collector request

7-வது பொருளாதார கணக்கெடுப்பின் போது பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் - கலெக்டர் வேண்டுகோள்