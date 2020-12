மாவட்ட செய்திகள்

ஆன்லைனில் படிக்க கொடுத்த செல்போனில் நண்பரிடம் பேசியதை கண்டித்ததால் பாறைக்குழியில் குதித்து கோவை மாணவி தற்கொலை + "||" + Coimbatore student commits suicide by jumping into a rock after denouncing a friend for talking on his cell phone

