மாவட்ட செய்திகள்

"ஊழலுக்காக ஆட்சியை இழந்ததை மறந்து விட்டு மு.க.ஸ்டாலின் பேசுகிறார்"; ராஜன் செல்லப்பா எம்.எல்.ஏ. பேட்டி + "||" + "MK Stalin speaks of forgetting to lose power for corruption"; Rajan Sellappa MLA Interview

"ஊழலுக்காக ஆட்சியை இழந்ததை மறந்து விட்டு மு.க.ஸ்டாலின் பேசுகிறார்"; ராஜன் செல்லப்பா எம்.எல்.ஏ. பேட்டி