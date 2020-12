மாவட்ட செய்திகள்

அரசு திட்டத்தில் முறைகேடாக வீட்டுமனை வாங்கி கொடுத்தவரை கைது செய்யக்கோரி கிராம மக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Villagers block the road demanding the arrest of those who illegally bought houses under the government scheme

