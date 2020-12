மாவட்ட செய்திகள்

கரும்புக்கான நிலுவைத்தொகையை வங்கிகள் கடனில் வரவு வைக்கக்கூடாது விவசாயிகளின் சேமிப்பு கணக்கில் செலுத்த குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல் + "||" + Banks should not credit the balance of sugarcane to farmers' savings account

கரும்புக்கான நிலுவைத்தொகையை வங்கிகள் கடனில் வரவு வைக்கக்கூடாது விவசாயிகளின் சேமிப்பு கணக்கில் செலுத்த குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்