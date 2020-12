மாவட்ட செய்திகள்

செஞ்சி் அருகே ஏரி உடைந்து 300 ஏக்கர் நெற்பயிர் சேதம் விவசாயிகள் கவலை + "||" + Farmers concerned over 300 acres of paddy crop broken by lake near Ginger

செஞ்சி் அருகே ஏரி உடைந்து 300 ஏக்கர் நெற்பயிர் சேதம் விவசாயிகள் கவலை