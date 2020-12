மாவட்ட செய்திகள்

மருதேப்பள்ளியில் மகளிருக்கு விலையில்லா நாட்டு கோழிக்குஞ்சுகள் - கலெக்டர் ஜெயசந்திரபானுரெட்டி வழங்கினார் + "||" + For girls in Marutheppalli Inexpensive country chickens Presented by Collector Jayachandrapanuretti

மருதேப்பள்ளியில் மகளிருக்கு விலையில்லா நாட்டு கோழிக்குஞ்சுகள் - கலெக்டர் ஜெயசந்திரபானுரெட்டி வழங்கினார்