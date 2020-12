மாவட்ட செய்திகள்

வைகுண்ட ஏகாதசி விழா: தூத்துக்குடி வைகுண்டபதி பெருமாள் கோவிலில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு; திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் + "||" + Vaikunda Ekadasi Festival: Opening of the Gate of Heaven at the Vaikundapathi Perumal Temple in Thoothukudi; Darshan of a large number of devotees

வைகுண்ட ஏகாதசி விழா: தூத்துக்குடி வைகுண்டபதி பெருமாள் கோவிலில் சொர்க்கவாசல் திறப்பு; திரளான பக்தர்கள் தரிசனம்