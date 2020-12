மாவட்ட செய்திகள்

நினைவு தினத்தையொட்டி எம்.ஜி.ஆர். சிலைக்கு மாலை அணிவித்து அ.தி.மு.க.வினர் அஞ்சலி + "||" + AIADMK pays homage to the MGR idol by wearing garland

நினைவு தினத்தையொட்டி எம்.ஜி.ஆர். சிலைக்கு மாலை அணிவித்து அ.தி.மு.க.வினர் அஞ்சலி