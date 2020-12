மாவட்ட செய்திகள்

சொட்டுநீர் பாசனம் மூலம் பயன் அடைந்த கிருஷ்ணகிரி விவசாயியுடன், பிரதமர் மோடி கலந்துரையாடல்; விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அறிவுறுத்தல் + "||" + Prime Minister Modi discusses with Krishnagiri farmer who benefited from drip irrigation; Instruction to create awareness

சொட்டுநீர் பாசனம் மூலம் பயன் அடைந்த கிருஷ்ணகிரி விவசாயியுடன், பிரதமர் மோடி கலந்துரையாடல்; விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அறிவுறுத்தல்