மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசின் நெறிமுறைகளுடன் புத்தாண்டு கொண்டாடப்படும் - புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமி + "||" + New Year will be celebrated with the norms of the Central Government - Puducherry Chief Minister Narayanasamy

மத்திய அரசின் நெறிமுறைகளுடன் புத்தாண்டு கொண்டாடப்படும் - புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமி