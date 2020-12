மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.2 ஆயிரம் உதவித்தொகை பெற்று தருவதாக மோடியின் பெயரை சொல்லி மூதாட்டியிடம் ரூ.1,000 மோசடி + "||" + Rs. 2,000 allowance As receiving Saying Modi name Rs.1,000 fraud to grandmother

ரூ.2 ஆயிரம் உதவித்தொகை பெற்று தருவதாக மோடியின் பெயரை சொல்லி மூதாட்டியிடம் ரூ.1,000 மோசடி