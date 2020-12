மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை மாவட்டத்தில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு டோக்கன் வினியோகம் தொடங்கியது; ரேஷன் கடையை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Pongal gift package token distribution started in Nellai district; Excitement as the ration shop was besieged by the public

நெல்லை மாவட்டத்தில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு டோக்கன் வினியோகம் தொடங்கியது; ரேஷன் கடையை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு