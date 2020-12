மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் மதுபான விடுதியில் பயங்கர தீ விபத்து - ரூ.25 லட்சம் பொருட்கள் எரிந்து நாசம் + "||" + Bangalore: A fire broke out at a liquor store in Bangalore, destroying goods worth Rs.25 lakh

பெங்களூருவில் மதுபான விடுதியில் பயங்கர தீ விபத்து - ரூ.25 லட்சம் பொருட்கள் எரிந்து நாசம்