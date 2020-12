மாவட்ட செய்திகள்

நாகையில் 16-ம் ஆண்டு சுனாமி நினைவு தினம் அனுசரிப்பு உயிரிழந்தவர்களுக்கு உறவினர்கள் கண்ணீர் அஞ்சலி + "||" + Relatives pay tearful tribute to the victims of the 16th Tsunami Memorial Day in Nagaland

நாகையில் 16-ம் ஆண்டு சுனாமி நினைவு தினம் அனுசரிப்பு உயிரிழந்தவர்களுக்கு உறவினர்கள் கண்ணீர் அஞ்சலி