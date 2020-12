மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் 1,071 ரேஷன் கடைகள் மூலம் 4,36,839 குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலெக்டர் கார்த்திகா தகவல் + "||" + In the district Through ration shops For family cardholders Pongal gift package At the consultation meeting Collector Karthika Info

மாவட்டத்தில் 1,071 ரேஷன் கடைகள் மூலம் 4,36,839 குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலெக்டர் கார்த்திகா தகவல்