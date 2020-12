மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில், வழக்கில் சிக்கிய சார்பதிவாளரிடம் ரூ.2¼ லட்சம் லஞ்சம் வாங்கிய முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் கைது லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை + "||" + In Salem, to the dependent Bribed Former panchayat leader arrested Anti-corruption police action

