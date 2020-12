மாவட்ட செய்திகள்

சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில் கைதான 3 பேர் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டம் பாய்ந்தது + "||" + For little girls In the case of sexual harassment On 3 people arrested Prevention of Thugs Act

சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில் கைதான 3 பேர் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டம் பாய்ந்தது