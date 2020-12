மாவட்ட செய்திகள்

காதல் பிரச்சினையில் தகராறு: 2 சிறுமிகளை கடத்திச்சென்ற என்ஜினீயரிங் மாணவர் கைது; 6 மணி நேரத்தில் போலீசார் அதிரடியாக மீட்டனர் + "||" + Dispute over love affair: Engineering student arrested for kidnapping 2 girls; police recovered the raid in 6 hours

காதல் பிரச்சினையில் தகராறு: 2 சிறுமிகளை கடத்திச்சென்ற என்ஜினீயரிங் மாணவர் கைது; 6 மணி நேரத்தில் போலீசார் அதிரடியாக மீட்டனர்