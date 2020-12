மாவட்ட செய்திகள்

குருப சமுதாயத்தை 2 ஆக பிரிக்க சதி நடக்கிறது; சித்தராமையா பகிரங்க குற்றச்சாட்டு + "||" + There is a conspiracy to divide the Kuruba community into 2; Chidramaiah public accusation

குருப சமுதாயத்தை 2 ஆக பிரிக்க சதி நடக்கிறது; சித்தராமையா பகிரங்க குற்றச்சாட்டு