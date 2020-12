மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர்-அரியலூர் மாவட்டங்களில் தேசிய திறனாய்வு தேர்வை 2,071 மாணவ-மாணவிகள் எழுதினர் + "||" + 2,071 students appeared for the National Performance Examination in Perambalur-Ariyalur districts

பெரம்பலூர்-அரியலூர் மாவட்டங்களில் தேசிய திறனாய்வு தேர்வை 2,071 மாணவ-மாணவிகள் எழுதினர்