மாவட்ட செய்திகள்

மாற்று வழியில் சாலை அமைக்க கோரிக்கை இரையுமன்துறையில் ஐகோர்ட்டு அமைத்த குழு ஆய்வு + "||" + Request to build a road on the alternative route reviewed by the panel set up by the iCourt in Irayumanthurai

மாற்று வழியில் சாலை அமைக்க கோரிக்கை இரையுமன்துறையில் ஐகோர்ட்டு அமைத்த குழு ஆய்வு