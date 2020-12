மாவட்ட செய்திகள்

9 மாதங்களுக்கு பிறகு கொடிவேரி அணையில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்ப்பரித்து கொட்டும் தண்ணீரில் குளித்து மகிழ்ந்தனர் + "||" + After 9 months, tourists gathered at Kodiveri Dam and enjoyed bathing in the splashing water

