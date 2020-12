மாவட்ட செய்திகள்

சிப்காட் வருவதை எதிர்க்க விவசாய நிலங்களை விற்பனை செய்யக்கூடாது ஆலோசனை கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + Decided at the consultation meeting not to sell agricultural land to oppose the coming of Chipkot

சிப்காட் வருவதை எதிர்க்க விவசாய நிலங்களை விற்பனை செய்யக்கூடாது ஆலோசனை கூட்டத்தில் முடிவு