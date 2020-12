மாவட்ட செய்திகள்

ஊரக புறக்கடை கோழி வளர்ப்பு திட்டத்தில் 5,200 பெண்களுக்கு கோழிக்குஞ்சுகள் அமைச்சர் எம்.சி.சம்பத் வழங்கி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + In the poultry program Chickens for females Minister MC Sampath inaugurated the function

ஊரக புறக்கடை கோழி வளர்ப்பு திட்டத்தில் 5,200 பெண்களுக்கு கோழிக்குஞ்சுகள் அமைச்சர் எம்.சி.சம்பத் வழங்கி தொடங்கி வைத்தார்