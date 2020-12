மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் அருகே சனி பகவானுக்கு சிறப்பு வழிபாடு பக்தர்கள் தரிசனம் + "||" + Near Tirupathur Special worship to Lord Saturn Darshan of devotees

திருப்பத்தூர் அருகே சனி பகவானுக்கு சிறப்பு வழிபாடு பக்தர்கள் தரிசனம்