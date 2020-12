மாவட்ட செய்திகள்

குட்டை போல காட்சியளிக்கும் ஆதனி கண்மாய் 7-ந்தேதி கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட விவசாயிகள் முடிவு + "||" + It looks like a sack that encloses with a drawstring Aathani Dank tarn To besiege the Collector Office Farmers decision

குட்டை போல காட்சியளிக்கும் ஆதனி கண்மாய் 7-ந்தேதி கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட விவசாயிகள் முடிவு