மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் 33 மையங்களில் 10-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேசிய திறனாய்வு தேர்வு 3,245 பேர் எழுதினார்கள் + "||" + In 33 centers in the district For 10th grade students National Performance Exam 3,245 people wrote

மாவட்டத்தில் 33 மையங்களில் 10-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேசிய திறனாய்வு தேர்வு 3,245 பேர் எழுதினார்கள்