மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய விசாரணை அமைப்புகளை பயன்படுத்தி நெருக்கடி; 22 எம்.எல்.ஏ.க்களை ராஜினாமா செய்ய வைத்து அரசை கவிழ்க்க பா.ஜனதா முயற்சி; சிவசேனா பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு + "||" + Crisis using federal investigative systems; BJP attempts to overthrow government by forcing 22 MLAs to resign; Shiv Sena blame

மத்திய விசாரணை அமைப்புகளை பயன்படுத்தி நெருக்கடி; 22 எம்.எல்.ஏ.க்களை ராஜினாமா செய்ய வைத்து அரசை கவிழ்க்க பா.ஜனதா முயற்சி; சிவசேனா பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு