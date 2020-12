மாவட்ட செய்திகள்

புதுவையில் பாதிப்பு 38 ஆயிரத்தை தாண்டியது: இங்கிலாந்து பயணியுடன் வந்த பெண்ணுக்கு கொரோனா இல்லை + "||" + The impact on Puduvai exceeded 38,000: the woman who came with the UK traveler did not have a corona

புதுவையில் பாதிப்பு 38 ஆயிரத்தை தாண்டியது: இங்கிலாந்து பயணியுடன் வந்த பெண்ணுக்கு கொரோனா இல்லை