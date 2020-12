மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் வடிகால் வாரிய ஒப்பந்த பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் மக்கள் குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Petition to the Collector at the public grievance meeting to make the contract employees of the Drinking Water Drainage Board permanent

குடிநீர் வடிகால் வாரிய ஒப்பந்த பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் மக்கள் குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் மனு