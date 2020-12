மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை, தூத்துக்குடி, தென்காசி உள்ளிட்ட 5 மாவட்ட நர்சரி, பிரைமரி பள்ளிகளுக்கு அங்கீகார ஆணை + "||" + Accreditation order for 5 district nursery and primary schools including Nellai, Thoothukudi and Tenkasi

நெல்லை, தூத்துக்குடி, தென்காசி உள்ளிட்ட 5 மாவட்ட நர்சரி, பிரைமரி பள்ளிகளுக்கு அங்கீகார ஆணை