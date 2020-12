மாவட்ட செய்திகள்

நூற்பாலையில் இருந்து வெளியேறும் பஞ்சு துகள்களால் நோய் பரவுகிறது கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் புகார் + "||" + The disease is spread by cotton particles coming out of the spinning mill

நூற்பாலையில் இருந்து வெளியேறும் பஞ்சு துகள்களால் நோய் பரவுகிறது கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்கள் புகார்