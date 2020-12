மாவட்ட செய்திகள்

மாடப்பள்ளி உழவர் சேவை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் மூலம் பருத்தி விற்பனை தொடக்கம் - முதல் நாளில் ரூ.25 லட்சத்துக்கு ஏலம் போனது + "||" + Through the Madappalli Farmers Service Co-operative Credit Union Start of sale of cotton - The auction went for Rs.25 lakh on the first day

மாடப்பள்ளி உழவர் சேவை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் மூலம் பருத்தி விற்பனை தொடக்கம் - முதல் நாளில் ரூ.25 லட்சத்துக்கு ஏலம் போனது