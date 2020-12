மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்தங்கரை அருகே மயான பாதை ஆக்கிரமிப்பு: பிணத்துடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Occupancy of graveyard near Uttankari: Public road blockade with corpse

ஊத்தங்கரை அருகே மயான பாதை ஆக்கிரமிப்பு: பிணத்துடன் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்