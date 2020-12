மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மருத்துவ படிப்பில் இட ஒதுக்கீடு கிடைக்க அடித்தளம் அமைத்தவர் மு.க. ஸ்டாலின் - தங்கம் தென்னரசு எம்.எல்.ஏ. பெருமிதம் + "||" + In medical study for government school students The person who laid the foundation for the reservation was M.K. Stalin

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மருத்துவ படிப்பில் இட ஒதுக்கீடு கிடைக்க அடித்தளம் அமைத்தவர் மு.க. ஸ்டாலின் - தங்கம் தென்னரசு எம்.எல்.ஏ. பெருமிதம்