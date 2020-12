மாவட்ட செய்திகள்

பழனி அருகே கோர விபத்து: கார் மீது டேங்கர் லாரி மோதியதில் 2 விவசாயிகள் பலி- உறவினர் மகனை வெளிநாட்டிற்கு அனுப்பி விட்டு திரும்பியபோது பரிதாபம் + "||" + Kora accident near Palani: 2 farmers killed when tanker truck collided with car

பழனி அருகே கோர விபத்து: கார் மீது டேங்கர் லாரி மோதியதில் 2 விவசாயிகள் பலி- உறவினர் மகனை வெளிநாட்டிற்கு அனுப்பி விட்டு திரும்பியபோது பரிதாபம்