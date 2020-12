மாவட்ட செய்திகள்

திருவேற்காட்டில் பூனைக்கு சீர்வரிசைகளுடன் வளைகாப்பு நடத்திய குடும்பத்தினர்; சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வைரலானது + "||" + The family who held the baby shower with sequins for the cat in Thiruverkadu; spreading fast and viral on social websites

திருவேற்காட்டில் பூனைக்கு சீர்வரிசைகளுடன் வளைகாப்பு நடத்திய குடும்பத்தினர்; சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வைரலானது