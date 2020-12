மாவட்ட செய்திகள்

பசுவதை தடை சட்டத்தால் கா்நாடகத்தில் பால் உற்பத்தி, தோல் தொழில் கடுமையாக பாதிக்கும்; சித்தராமையா பேட்டி + "||" + Milk production in Karnataka will be severely affected by the Prohibition of Cow Act; Chittaramaya interview

பசுவதை தடை சட்டத்தால் கா்நாடகத்தில் பால் உற்பத்தி, தோல் தொழில் கடுமையாக பாதிக்கும்; சித்தராமையா பேட்டி