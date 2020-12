மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற 3-ந் தேதி ஆன்லைனில் நடக்கிறது; கர்நாடக சித்ரகலா பரிஷத் சார்பில் 18-வது ஓவிய சந்தை + "||" + Coming up on the 3rd is happening online; 18th Painting Market on behalf of Karnataka Chitrakala Parishad

